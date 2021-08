Castillejo, foto con Brahim Diaz e Theo: spunta il commento di Isco

Il centrocampista del Real Madrid, seguito anche dal Milan, ha commentato la foto dei tre rossoneri: “Che tridente”

Samu Castillejo ha postato sul suo profilo Instagram una foto con i suoi compagni Brahim Diaz e Theo Hernandez. Curioso è il fatto che tra i commenti sotto al post ci sia anche quello del trequartista del Real Madrid, Isco. Lo spagnolo viene accostato fortemente ai rossoneri in queste settimane. Il Diavolo sta pensando anche a lui per la trequarti come possibile sostituto di Hakan Calhanoglu.

Leggi anche:

Isco conosce bene i tre milanisti. In particolare con Diaz e Hernandez ha giocato insieme con la maglia dei Blancos. Questo il suo commento: “Che Tridente”.