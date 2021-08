Milan, rientrato Kalulu: gruppo quasi al completo

Il Milan ritrova un altro calciatore della sua rosa. Ecco chi manca a Stefano Pioli per avere il gruppo a completa disposizione.

Un altro rientro quest’oggi in casa Milan. Il club rossonero ha riabbracciato il giovane difensore francese Pierre Kalulu. Il classe 2000 è l’ultimo milanista ad aggregarsi al ritiro estivo, come mostrato anche dalle immagini odierne del sito web ufficiale.

Kalulu oggi ha svolto il suo primo allenamento stagionale con i compagni. L’ex Lione si è aggregato dopo l’esperienza con la Nazionale francese alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Una spedizione sfortunata per i transalpini, eliminati malamente già nella fase a gironi.

Il difensore, vero e proprio jolly della retroguardia di Pioli, ha svolto il lavoro atletico con il resto della squadra per poi successivamente spostarsi ad esercizi individuali per ritrovare subito la forma perfetta. Difficile che Kalulu venga convocato per la trasferta di domani sera sul campo del Valencia.

Il gruppo Milan ad oggi è quasi al completo. L’ultimo a rientrare dagli impegni internazionali sarà Franck Kessie, che dopo i giochi olimpici dovrebbe godere di una settimana extra di riposo. Possibile che il ‘Presidente’ possa sbarcare a Milano il 9 agosto prossimo, anche per discutere del rinnovo di contratto.

Pioli inoltre attende anche la negatività al Covid-19 di Ismael Bennacer ed il rientro graduale di Zlatan Ibrahimovic, fermo da maggio scorso per l’infortunio al ginocchio. Senza dimenticare di almeno 2-3 possibili nuovi innesti che potrà regalare il mercato estivo.