Calciomercato Milan, l’attaccante annuncia: “Non cambierò club”

Il giovane attaccante era finito nel mirino del Milan, ma in un’intervista ha sottolineato che passerà la prossima stagione nel suo attuale club

Il Milan, dopo aver visto sfumare definitivamente Kaio Jorge – in questo momento a Torino per effettuare le visite mediche con la Juventus – aveva spostato la sua attenzione su un altro attaccante di prospettiva. Come è ormai risaputo, Maldini e Massara vorrebbero regalare a Stefano Pioli una terza punta, oltre a Ibra e Giroud, più giovane e con un talento da sviluppare al massimo durante i prossimi anni.

Nel mirino del Milan era quindi finito Kolo Muani, classe 1998 in forza al Nantes. Il franco-congolese è tornato lunedì ad allenarsi con il suo club, dopo aver partecipato – esperienza deludente condivisa con il rossonero Kalulu – alle Olimpiadi con la Francia. Parliamo di un profilo molto interessante e di gran talento. Si è contraddistinto soprattutto per il dribbling e la velocità palla al piede; inoltre è un attaccante che si spende molto per la squadra, non a caso ha come prerogativa quella di abbassarsi sulla metà campo per recuperare palla e ripartire verso la porta avversaria.

Valutato 10 milioni di euro dal Nantes, il Milan contava di poter acquisirlo ad una somma ben inferiore dato il contratto in scadenza nel 2022. Peccato che lo stesso giocatore ha escluso di cambiare club quest’estate.

Kolo Muani: “Passerò la prossima stagione al Nantes”

Intervistato dal noto quotidiano francese L’Equipe, Kolo Muani ha fatto il punto sul suo futuro, allontanando le voci di mercato che lo vedono vicino al Milan, ma anche all’Eintracht Francoforte, altro club interessato al suo cartellino.

L’attaccante franco-congolese ha parlato chiaro affermando di rimanere al Nantes ques’estate, ma sul rinnovo ha stentato a dare una risposta. Il Milan potrebbe quindi tenerlo d’occhio per una trattativa futura.

Le parole di Muani per L’Equipe:

“So che passerò la stagione prossima con il Nantes, per quanto riguarda il rinnovo il Presidente del Nantes conosce la mia famiglia, conosce i miei agenti. Questo discorso non è adesso nei miei pensieri, mi interessa solo il campo. Dico che non sono ancora partito, e che sono del Nantes per il momento, non voglio aggiungere altro”.