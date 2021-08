Ferrero sul futuro di Damsgaard: “Spero vada alla Roma”

Al Milan è stato di recente accostato la rivelazione danese Mikkel Damsgaard, giocatore della Sampdoria. Ma il patron Ferrero ha già scelto il club al quale cederlo

Durante la prestigiosa competizione dell’Europeo, spettatori, osservatori e club non hanno potuto far altro che ammirare le grandi prestazioni di Mikkel Damsgaard, il gioiello classe 2000 della Danimarca. Di proprietà della Sampdoria, l’ala sinistra danese è stato protagonista del gran cammino della sua Nazionale, che ha raggiunto dopo circa vent’anni la semifinale del torneo continentale.

Di Mikkel hanno soprattutto stupito le incursioni verso la porta avversaria, la dimestichezza da veterano nel gestire il pallone in mezzo al campo, e ovviamente i suoi magici calci piazzati (spettacolare gol da punizione all’Inghilterra). Ovviamente, in Italia, tanti top club hanno cominciato a fantasticare su di lui, e Massimo Ferrero, conscio dell’interessamento, ha iniziato a gettare sentenze sul costo del cartellino del suo giocatore: 25-30 milioni di euro.

Una cifra davvero esagerata per un giocatore che a soli 21 anni deve ancora dimostrare tanto. Ma ad ogni modo, tra i club dati in pole per Damsgaard c’è stato sicuramente anche il Milan. I rossoneri erano ancora alle prese con le valutazioni su Jens Petter Hauge e Rafael Leao, e quindi hanno fatto un pensierino sulla rivelazione danese.

Voci di mercato che si sono poi placate in breve tempo, ma Damsgaard è ancora oggi obiettivo di mercato di tanti club. Attenzione, però, perchè il patron blucerchiato ha già deciso la destinazione per il suo gioiello della trequarti.

Ferrero: “Tifo Roma e voglio che Damsgaard diventi giallorosso”

In una intervista per il Corriere dello Sport, Massimo Ferrero ha fatto una importante rivelazione, anzi due. La prima è che è un gran tifoso della Roma, e la seconda, conseguente alla prima, è che vorrebbe cedere immediatamente Mikkel Damsgaard al club giallorosso. In casa Roma, sembrava molto vicino il colpo Xhaka dall’Arsenal, ma adesso qualcosa è cambiato; e secondo Ferrero è Damsgaard il colpo perfetto per i giallorossi.

Fosse per lui, aprirebbe una trattativa subito per portare Mikkel nella capitale. La sua dichiarazione:

“Se mi chiamano ci mettiamo d’accordo. Damsgaard è più forte di Xhaka. È un centrocampista di qualità, può giocare anche in quel ruolo. Sediamoci, basta che mi chiamino e una soluzione la troviamo. Xhaka non ci va alla Roma, allora a loro serve un altro centrocampista. Io voglio che vada alla Roma, sono romanista e Damsgaard sarebbe un grande rinforzo”.