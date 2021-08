CorSport – Milan, idea dal Liverpool: è l’alternativa a Ilicic

Spunta un nuovo nome per la trequarti del Milan. Il giocatore rappresenta un’operazione low-cost ma c’è anche la Lazio su di lui

Quello della trequarti rossonera è un reparto ancora da ultimare e perfezionare. A Stefano Pioli mancano un trequartista, colpo più atteso dell’estate, e un esterno a destra che dovrebbe andare a sostituire l’uscente Samuel Castillejo. L’ala spagnola è in vendita e sino ad oggi sono arrivate soltanto offerte di prestito. Nonostante il malagueno abbia confermato di voler rimanere al Milan, il suo profilo non rientra tra i piani tecnici della società. A Pioli serve un esterno destro in grado saltare l’uomo e di andare in rete con più frequenza.

Il nome in pole per sostituirlo è indubbiamente quello di Josip Ilicic. In questi giorni si fa fatica a parlare d’altro, con lo sloveno che è in cerca di riscatto ed ha già scelto il Milan come suo destinazione più gradita. I contatti con l’Atalanta sono in corso, e secondo diverse fonti bisognerà aspettare la seconda metà di agosto affinché l’affare possa sbloccarsi. Il Milan per lui sarebbe disposto a spendere un piccolo indennizzo (2-3 milioni di euro).

Ma attenzione, perchè oggi è venuto fuori un nome nuovo come possibile candidato per la fascia destra d’attacco rossonera. Ne ha parlato il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna.

Leggi anche:

Milan, sondaggio per Shaqiri: c’è anche la Lazio

Secondo il noto quotidiano spotivo italiano, il nome di Xherdan Shaqiri ha cominciato a vorticare nell’orbita di diversi club italiani ma anche esteri. Il giocatore naturalizzato svizzero è un classe 1991 in forza al Liverpool. Dato lo scarso impegno sul campo da parte di Klopp, avrebbe chiesto ed ottenuto dai Reds la cessione quasi a parametro zero, nonostante il suo contratta scada nel 2023. Ad, oggi la Lazio di Sarri è quella che più sta pensando all’innesto Shaqiri date le difficoltà economiche.

Ma il CorSport sottolinea di come anche il Milan abbia avuto dei contatti con gli agenti del giocatore. Dei sondaggi esplorativi per comprendere le intenzioni di Xherdan. Ovviamente, un profilo come il suo potrebbe fare al caso di Stefano Pioli: 29 anni e la capacità di alternarsi tra ruolo di trequartista ed esterno destro. Shaqiri sa essere letale quando parte palla al piede sulla fascia; capacità ampiamente dimostrata nell’Europeo da poco conclusosi con la Svizzera di cui è capitano. Il Corriere racconta di come il giocatore gradisca parecchio la destinazione Serie A.

Su di lui si è registrato anche l’interesse dell’Atletico Madrid. Insomma, le pretendenti non mancano e il Milan potrebbe concretamente tentare il colpo low-cost come alternativa a Josip Ilicic, di cui ancora non convincono alcuni parametri tecnici e fisici.