Calciomercato Milan, obiettivo Dalot: la richiesta del Manchester United

Il Manchester United spara alto: i Red Devils per privarsi del terzino portoghese vorrebbero ben 5 milioni di euro per il prestito. Il Milan osserva e non ha fretta di affondare il colpo, avendo le spalle coperte. La volontà del calciatore alla fine potrebbe fare la differenza

Si muove il mercato del Milan. Le prossime ore dovrebbero essere quelle degli addii di Caldara, pronto a partire ancora una volta in prestito, verso il Venezia, e di Hauge. Il norvegese, come scritto, è ad un passo dall’Eintracht Francoforte. L’offerta dei tedeschi di 12-13 milioni di euro è quella giusta e l’ex Bodo farà ben presto le valigie, direzione Germania.

Il Milan pensa alle uscite e dopo Caldara e Hauge, il prossimo a lasciare sarà Andrea Conti. Da monitorare, inoltre, la situazione legata a Samu Castillejo, che i rossoneri vorrebbero cedere. Serve un’offerta da 8-9 milioni di euro per ottenere il via libera. Piace in Spagna ma al momento non sono arrivate offerte concrete.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, Tuttosport torna a parlare del terzino destro. Il Milan non ha fretta visto che alle spalle di Davide Calabria ci sono attualmente sia Conti che Kalulu.

Leggi anche:

Obiettivo Dalot

L’obiettivo, come sempre raccontato, è Diogo Dalot. Il Manchester United per farlo partire deve trovare un nuovo terzino, il nome caldo è quello di Trippier.

Il giornale, però, sottolinea, che i Red Devils chiederebbero ben 5 milioni di euro per il prestito del loro giocatore. Una cifra davvero troppo alta. Difficile pensare che il Milan decida di sborsare così tanti soldi. Attenzione, dunque, alle alternative: se le richieste del Manchester United non dovessero calare, è pronto Odriozola del Real Madrid, altro nome sul taccuino di Maldini e Massara.