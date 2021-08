Milan-Real, appuntamento di mercato: ritorno di fiamma

Milan e Real Madrid si ritroveranno domenica per un amichevole in Austria. Ci sarà modo di parlare anche di calciomercato, con i diversi calciatori in esubero dei blancos, che interessano ai rossoneri

Domenica alle 18.30 a Klagenfurt, in Austria, il Milan di Stefano Pioli affronterà in amichevole il Real Madrid. Un confronto tra due club importanti che ci sarà non solo in campo ma anche fuori.

I discorsi sul piatto da approfondire sono davvero tanti. A margine dell’incontro, ci sarà certamente la possibilità di parlare di Isco, in uscita, così come di Odriozola, che potrebbe diventare un’opportunità qualora non dovesse concretizzarsi il ritorno di Diogo Dalot. Il trequartista spagnolo è in cerca di rilancio e il contratto in scadenza fra meno di uno lo spinge via dalla Capitale. Serve una cifra inferiore ai 20 milioni per il suo cartellino.

Conferme su Ceballos

Ma nelle ultime ore è tornato di moda anche il nome di Dani Ceballos. Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale ufficiale, ha parlato proprio dell’ex giocatore dell’Arsenal, tornato alla base dopo due stagioni in prestito:

“Si parla di una sua cessione – ammette il giornalista -. Non rientra nei piani di Carlo Ancelotti e potrebbe essere una figura importante per il ruolo di trequartista. Ceballos sarebbe un nome importante, non nuovo, tra i miei preferiti. Non mi rendo conto se sia la figura ideale per Pioli, mi sembra più un otto che un dieci.

Il mister vuole un giocatore di qualità che faccia da collante tra i reparti di centrocampo e attacco e Ceballos non mi sembra che abbia queste qualità. Il calciatore, però, ha certamente fame…”