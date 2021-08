Calciomercato Milan, il trequartista dalla Juve: in prestito

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, rilancia il nome del gallese Ramsey. Il giocatore della Juventus potrebbe arrivare con la formula del prestito

L’addio di Jens Petter Hauge è ormai cosa fatta. Il norvegese classe 1999 sarà presto in Germania, per una nuova avventura, con la maglia dell’Eintracht. Il club di Francoforte ha deciso di avvicinarsi alle richieste del Milan e l’affare è pronto a chiudersi per una cifra vicina ai 12-13 milioni di euro.

Soldi, che a bilancio rappresentano una buona plusvalenza. Soldi che chiaramente verranno subito investiti sul mercato. Non è un segreto che il Milan abbia bisogno di un trequartista: la caccia è aperta e in questi giorni si proverà a stringere per un nuovo rinforzo.

I nomi sono sempre gli stessi: ai rossoneri piacciono particolarmente Nikola Vlasic del Cska Mosca e Ziyech del Chelsea. Per il russo serve un investimento, tra prestito e riscatto, sui 30 milioni di euro. Per il marocchino una decina di milioni in più. Attenzione però anche alla pista che porta ad Isco, visti gli ottimi rapporti con il Real Madrid, o ad James Rodriguez. Jorge Mendes starebbe lavorando per creare condizioni vantaggiose per il suo sbarco a Milano.

Il trequartista dalla Serie A

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, rilancia un altro profilo per il Milan. La rosa torna a parlare dell’idea Ramsey. Il gallese potrebbe arrivare dalla Juventus con la formula del prestito e sarebbe un’operazione molto più semplice da portare a termine rispetto alle altre.

Un trasferimento al Milan, inoltre, favorirebbe la Juventus, che in caso di ritorno alla base potrebbe continuare ad usufruire per l’ex Arsenal, del Decreto Crescita. Sia Olivier Giroud che Gazidis conoscono molto bene il gallese.

La qualità dell’ex Gunners non si discute di certo ma come altri giocatori, accostati al Milan, pecca di continuità per via dei tanti infortuni che lo accompagnano da anni. L’addio di Ramsey permetterebbe alla Juve di accogliere Miralem Pjanic.