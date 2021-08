Calciomercato Milan, Pellegatti consiglia: “Tre colpi per San Siro”

Pellegatti commenta il calciomercato del Milan, confermando la cessione imminente di Hauge ed evidenziando che servono tre innesti ancora.

Jens Petter Hauge sembra ormai destinato a lasciare il Milan. Nelle ultime ore l’Eintracht Francoforte ha aumentato il pressing per assicurarsi il giocatore e l’offerta economica al club rossonero è stata migliorata.

Sul tavolo ci sono circa 12 milioni di euro, bonus compresi (10+2). Una cifra vicina ai 13 che Paolo Maldini e Frederic Massara avevano impostato come prezzo minimo per la cessione dell’esterno offensivo norvegese. A breve potrebbe esserci la fumata bianca per questo trasferimento, utile ad aumentare il budget del calciomercato della dirigenza milanista.

Hauge verso la cessione: il Milan su chi investe?

Carlo Pellegatti sul suo canale ufficiale YouTube ha pubblicato un video nel quale conferma che Hauge presto verrà venduto: «La cessione dovrebbe essere abbastanza imminente. L’offerta dell’Eintracht Francoforte si sta avvicinando a quello che vorrebbe il Milan. Dispiace, eravamo affezionati a lui, ma giocando poco non potrà mai far vedere il suo vero valore».

Il noto giornalista ribadisce l’importanza di far coincidere esigenze di bilancio con quelle tecniche in questo calciomercato: «Non trapelano nomi sui nuovi acquisti. Servirà una magia per acquistare giocatori di qualità tenendo conto delle esigenze della proprietà a livello di sostenibilità. Come si può prendere calciatori che facciano la differenza in prestito o con accordi sostenibili? Non sarà facile».

Pellegatti auspica l’arrivo di tre innesti importanti per la squadra di Stefano Pioli: «Con l’uscita di Hauge ci può essere un tesoretto. Mi piacerebbe capire come verrà rinforzato il Milan aumentando la qualità senza attingere troppo dalle casse. Servono tre giocatori alla San Siro di qualità. Chi saranno i tre nomi nuovi? Capiremo se sarà un Milan da massimi livelli oppure se dovrà basarsi di più su organizzazione e gioco».

Il Milan ha bisogno assolutamente di un centrocampista, un trequartista e un esterno destro offensivo. Cerca anche un vice Calabria, però nel ruolo è numericamente coperto con Andrea Conti e Pierre Kalulu. Serve la cessione dell’ex Atalanta per liberare spazio a un rinforzo.