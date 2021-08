Malore Eriksen, l’arbitro di Danimarca-Finlandia: “Kjaer il vero eroe”

Dopo più di un mese dal dramma Eriksen, è tornato a parlare dell’accaduto l’arbitro che ha diretto quella gara. Ha definito Kjaer il vero eroe che ha evitato il peggio per il compagno colpito da un malore

Indimenticabili le tristi immagini che hanno riguardato Christian Eriksen durante la gara di apertura degli Europei, Danimarca-Finlandia. Il giocatore dell’Inter è stato colpito da un attacco cardiaco, ma grazie all’intervento immediato dei compagni e dello staff medico è stato evitato il peggiore epilogo per lui. Oggi Eriksen sta bene e c’è ancora da comprendere se potrà tornare sul campo o meno.

Di quel dramma sfiorato ne è uscito eroe il capitano della Danimarca e difensore del Milan, Simon Kjaer. Il danese è stato considerato colui che ha salvato la vita del compagno Eriksen, in quanto ha dato il primo soccorso e successivamente si è comportato da vero leader durante quei momenti di panico: ha radunato la squadra attorno al sofferente Eriksen steso per terra, e ha inoltre consolato da grande uomo la moglie del compagno in lacrime.

A confermare le gesta da eroe di Kjaer è stato l’arbitro Taylor, colui che ha diretto quella particolare partita tra Danimarca e Finlandia. Il direttore di gara inglese, in un’intervista per Sky Sport, è tornato sull’accaduto dando grande merito a Simon per aver salvato la vita a Christian, e per questo lo ha definito il vero eroe della situazione.

Le parole di Taylor:

“Il vero eroe di quella situazione è stato Simon Kjaer, il capitano della Danimarca. Non soltanto lo staff medico che ha effettuato le compressioni e usato il defibrillatore. Lui ha iniziato il massaggio cardiaco mentre io chiamavo i medici”.