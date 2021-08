Valencia-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere l’amichevole

Valencia-Milan, quarta amichevole precampionato per i rossoneri al Mestalla, mercoledì 4 agosto dalle 20.30. Le indicazioni su dove vederla

Entra nel vivo il precampionato del Milan. Dopo l’1-1 in rimonta di sabato scorso a Nizza, altra trasferta europea per i rossoneri attesi dal Mestalla dal Valencia per il trofeo Naranja, uno dei più importanti appuntamenti del calcio estivo in Spagna insieme al Gamper e al Bernabeu, i due eventi organizzati da Barcellona e Valencia.

A sette anni dall’ultimo precedente contro il Valencia terminato 1-1, il Milan si presenta al Mestalla con ben altre ambizioni per la prossima che comincerà ufficialmente il prossimo 23 agosto con la sfida alla Sampdoria per la prima di campionato.

Alla stregua dei precedenti match con Pro Sesto, Modena e Nizza, Pioli farà ruotare tutti gli effettivi a disposizione. Possibile la partenza da titolare per Giroud e Rebic con Maignan in porta protetto da Tomori, Romagnoli, Calabria e Hernandez in attesa del rientro di Kjaer. In mediana, assenti Bennacer per Covid e Kessié, spazio a Tonali. Ballottaggio tra Pobega e Krunic per il secondo posto a centrocampo con Saelemakers e Diaz a completare l’undici titolare.

Valencia-Milan, dove vedere l’amichevole in diretta tv e in streaming

Valencia-Milan è un’esclusiva di Sky alla stregua delle altre due amichevoli che disputeranno i rossoneri contro il Real Madrid e il Panathinaikos. Il match sarà trasmessmo in diretta su Sky Sport Calcio e su Sky Sport 252 dalle 20.30. Al termine della partita gli highlights su Sky Sport 24. Dalla tarda serata i primi passaggi in replica. Poco dopo la conclusione della partita troverete gli highlights anche sul canale YouTube ufficiale del Milan.

Consueta diretta streaming per gli abbonati Sky che possono vedere Valencia-Milan su SkyGo, selezionando i canali suddetti nel menù apposito o tramite la finestra presente direttamente in home a ridosso dell’inizio dell’evento. Con la funzione Restart, su SkyGo è anche possibile rivedere il match dall’inizio a partita in corso.