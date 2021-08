Barcellona, Messi non rinnova: il comunicato dei blaugrana

La clamorosa notizia sta facendo il giro del mondo: Leo Messi non rinnoverà il suo contratto con il Barcellona. I blaugrana lo hanno ufficializzato con un comunicato

La notizia del mancato rinnovo di Leo Messi con il Barcellona ha scosso profondamente tutto il mondo del calcio. Il legame tra giocatore e club, lungo ben 17 anni, sembrava destinato a non spezzarsi, o almeno non adesso, in questa sessione di mercato. Infatti, c’era già l’accordo tra le parti per l’imminente rinnovo (5 anni), ma a detta del Barca, per motivi economici e strutturali non può avvenire il prolungamento del contratto del fantasista argentino.

Probabilmente, molti dei problemi legati al rinnovo sono dettati dall’altissimo ingaggio che i blaugrana avrebbero dovuto garantire al giocatore, circa 20 milioni di euro a stagione. E in Liga, da qualche anno, i club devono sottostare a limiti di spese tra cui anche il salary cap (tetto salariale); da aggiungere alla questione anche gli ingenti debiti del Barcellona. Ed ecco che il viscerale legame tra Messi e i colori blaugrana è ormai pronto a rompersi. Domani mattina il Presidente Laporta parlerà in conferenza stampa alle ore 11.00: occasione per spiegare qualcosa in più sulla clamorosa notizia.

Nel pomeriggio di oggi, il Barcellona si è limitato a pubblicare un comunicato ufficiale in cui ha reso nota l’impossibilità nel rinnovare il contratto della Pulce argentina. Eccolo di seguito:

“Nonostante sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo Messi e con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non sarà possibile formalizzarlo a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamento del campionato spagnolo). Di fronte a questa situazione, Lionel Messi non rimarrà legato all’FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che alla fine i desideri del giocatore e del club non possano essere esauditi. Il Barça ringrazia il giocatore per il suo contributo alla crescita del club e gli augura il meglio nella sua vita personale e professionale”.

Adesso, la strada è sbarrata alle tantissime voci di mercato che riguarderanno Lionel Messi. Sembra già che il suo futuro sia conteso tra Paris Saint Germain e Manchester City. Una sfida tra sceicchi per aggiudicarsi, probabilmente, il calciatore più forte al mondo.