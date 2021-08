Milan, attesa per i due colpi: “L’affondo negli ultimi giorni di mercato”

Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, i rossoneri attenderanno gli ultimi giorni di mercato per chiudere.

Dopo i botti di inizio mercato (Maignan, Giroud e i riscatti di Tomori, Diaz e Tonali), il Milan sta riprendendo fiato. Dalle notizie che circolano nelle ultime ore sembra evidente che in questi giorni si sta valutando con attenzione il da farsi, in attesa degli ultimi giorni che si prospettano bollenti.

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato anche della situazione dei rossoneri. Queste le sue parole: “Il Milan è in attesa degli ultimi giorni di mercato per affondare sul trequartista e il terzino”. Sembra ormai chiaro quindi che per gli ultimi colpi il Diavolo aspetterà il gong. Per la trequarti in pole ci sono Hakim Ziyech e Josip Ilicic, mentre sull’out di destra le opzioni rimangono il ritorno di Diogo Dalot e Alvaro Odriozola del Real.

Leggi anche:

Per Hauge prestito con obbligo

Il giornalista ha poi assicurato l’imminente cessione dei rossoneri: “Il Milan ha intanto ceduto all’Eintracht Hauge per 12 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto“. Con i soldi della cessione dell’attaccante norvegese in Bundesliga i rossoneri ora hanno margini di manovra leggermente più ampi in entrata. Servirebbe riuscire a piazzare anche qualche altro esubero, come Andrea Conti, per liberare anche lo slot del terzino in entrata.