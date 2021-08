Dalla Spagna: infortunio Kroos, il Real Madrid blocca una cessione

Il centrocampista tedesco è alle prese con una pubalgia che lo terrà fuori per qualche settimana. As riporta che il Real ha bloccato una partenza.

Poco più di due settimane all’inizio del campionato e il Milan è ancora a caccia del famigerato trequartista da pescare sul mercato e da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli. I profili tenuti in considerazione dalla dirigenza rossonera sono molti e tra questi non è facile stabilire chi sarà quello che alla fine potrà arrivare a Milanello.

La pista Vlasic non sembra più così tanto calda come nei giorni scorsi, mentre per Ilicic persistono sempre le problematiche riguardanti la richiesta dell’Atalanta per il suo cartellino, considerate alte dal Diavolo per un calciatore alla soglia dei 34 anni. Sullo sfondo i nomi di Isco, James Rodriguez e Dani Ceballos. Proprio su quest’ultimo dalla Spagna arrivano notizie non proprio incoraggianti riguardo un suo trasferimento.

L’infortunio di Kroos blocca Ceballos

La questione riguarda Toni Kroos, pilastro dei Blancos dal 2014 che ha dato l’addio alla sua nazionale per concentrarsi solo sul suo club in questo finale di carriera. Un paio di giorni è stato confermato lo stop per infortunio: si tratta di una pubalgia che costringerà il giocatore a rimanere fermo nelle prossime settimane. Questo ha cambiato un po’ i piani sul mercato per il club allenato da Carlo Ancelotti.

Infatti secondo quanto riportato da AS, due calciatori madrileni, sui quali si è vociferato molto in termini di mercato nell’ultimo periodo, potrebbero rimanere a Madrid, ovvero Martin Odegaard e Dani Ceballos. Secondo il quotidiano spagnolo verrà fatta un’eccezione soltanto in caso di un’offerta importante per questi giocatori. Le Merengues vorrebbero trattenerli, nonostante nel ruolo ci siano già diverse alternative come ad esempio Federico Valverde. Ceballos è stato accostato al Milan in questi giorni e chiaramente questa notizia allontana il trequartista ex Arsenal dai rossoneri.