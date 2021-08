Lukaku e il valzer di punte: proposto al Milan, ora è vicino all’Atalanta

Il giocatore talentuoso poteva essere la prima scelta del Milan in attacco, prima dell’ingaggio di Olivier Giroud.

Occhi puntati sull’asse Milano-Londra. A breve potrebbe prendere corpo il primo vero colpaccio dell’estate di mercato. Romelu Lukaku è sempre più vicino al Chelsea, un acquisto da cifre incredibili che non fa certamente piacere ai tifosi dell’Inter.

Lukaku rischia di essere il secondo sacrificio di lusso (dopo Hakimi) per il bene dei conti dell’Inter. Il Chelsea è molto vicino all’accordo definitivo, con il classe ’93 belga che andrebbe a rimpolpare il reparto offensivo della formazione già campione d’Europa in carica.

L’effetto Lukaku farà scattare una sorta di valzer di punte a livello internazionale. I Blues infatti sono pronti a fare spazio al calciatore interista con alcune cessioni importanti. Già si parla di un addio del fantasista Hakim Ziyech, che tanto interessa al Milan. Ma anche della partenza di un altro talento interessante.

Il Chelsea infatti è pronto a mettere sul mercato uno dei suoi migliori talenti provenienti dal vivaio. Si tratta dell’attaccante Tammy Abraham, inglese classe ’97 che si è contraddistinto bene quando chiamato in causa in maglia blu.

Il calciatore era stato anche proposto al Milan qualche mese fa, prima dell’accelerata rossonera per un altro elemento del Chelsea, ovvero il veterano Olivier Giroud. Alcuni emissari avevano proposto il cartellino di Abraham, valutato positivamente da Maldini e compagnia ma giudicato troppo oneroso.

Un’occasione forse persa, ma comunque costosa. Infatti, secondo le ultimissime cronache di calciomercato, l’Atalanta sarebbe sulle tracce di Abraham per portarlo in Serie A. Il britannico sarebbe il primo nome in caso di addio di Duvan Zapata, destinato proprio all’Inter per sostituire Lukaku. La famiglia Percassi potrebbe spendere ben 40 milioni di euro per ingaggiare il talentuoso attaccante.

Un intreccio di mercato tra Londra e la Lombardia, con due società nerazzurre coinvolte. Il Milan resta in disparte, anche se, come detto, è sempre molto interessato ad un altro profilo dato per partente dalla rosa del Chelsea…