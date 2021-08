Calciomercato Milan, rinnovo o addio: possibile colpo dal Bologna!

Secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino anche i rossoneri sarebbero interessati al centrocampista dei rossoblù.

Tra gli obiettivi del Milan sul mercato c’è sempre quello di completare il pacchetto di centrocampisti da mettere a disposizione di Stefano Pioli. I rossoneri stanno valutando attentamente il da farsi, soprattutto per via del fatto che nei mesi di gennaio e febbraio due interpreti del ruolo come Kessie e Bennacer saranno impegnati in Coppa d’Africa. Le ipotesi della società sono diverse, dal ritorno di Tiemouè Bakayoko alla permanenza del giovane Tommaso Pobega, autore di un’ottima stagione in prestito allo Spezia. Da Bologna però arrivano notizie riguardanti l’interesse del Diavolo per un centrocampista rossoblù.

Una delle piste potrebbe essere quella che porta al mediano del Bologna Mattias Svanberg. Lo svedese è stato autore di un ottimo campionato nella passata stagione, condito da ben 5 reti. Gli emiliani devono decidere cosa fare cosa fare con il ragazzo che va a scadenza nel 2023. O si tenterà di rinnovare l’intesa oppure si cercherà di monetizzare dalla sua cessione. La priorità dei rossoblù è quella di provare ad avviare i contatti per il prolungamento a fine estate e portare la scadenza al 2026.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino sul giocatore ci sono diversi interessamenti dalla Serie A. Sulle sue tracce ci sono infatti Napoli, Juventus, Milan, Inter e Atalanta. Anche i rossoneri seguono quindi da vicino le vicende legate al classe ’99. Per il centrocampo in passato il Diavolo aveva monitorato anche un altro ‘felsineo’, ovvero Jerdy Schouten. Staremo a vedere se il Milan pescherà dal Bologna per completare il reparto in mediana