Atalanta, Ilicic fuori dai convocati per l’amichevole di domani

L’obiettivo del mercato rossonero non è stato inserito nella lista dei convocati per l’amichevole di domani. È ormai ad un passo dal Milan?

Se c’è un giocatore che sembra vicinissimo all’approdo in rossonero quello è Josip Ilicic. Maldini e Massara stanno sondando diversi profili per diversi ruoli, ma quello dello sloveno sembra ormai ad un passo dal vestire la maglia del Milan.

Già oggi vi abbiamo raccontato di come il club rossonero e Ilicic abbiano trovato l’accordo per legarsi in questa sessione di mercato; manca, però, da trovare la quadra definitiva con l’Atalanta, club proprietario del cartellino dello sloveno. Milan e Dea sono discordanti sul prezzo di acquisto/cessione. Se i nerazzurri vorrebbero ottenere 6 milioni di euro, i rossoneri non sarebbero disposti a spenderne più di 3,5 milioni.

Nel pomeriggio di oggi è però arrivata una importante notizia, ovvero che l’Atalanta potrebbe aprire al prestito del suo attaccante. Si tratterebbe di una formula onerosa, che comporterebbe il prolungamento del contratto di Ilicic di un altro anno – dato che attualmente è in scadenza nel 2022. Insomma, tutto fa presagire che il trasferimento di Josip al Milan è voluto dalle parti in causa, Dea compresa. Non è sicuramente un caso che per l’amichevole di domani contro il West Ham, Gian Piero Gasperini abbia lasciato Josip Ilicic fuori dalla lista dei convocati.

Difficile pensare ad una scelta tecnica, bensì legata a questioni di mercato dato che il classe ‘88 è ormai fuori dai piani dell’allenatore e del club. Al Milan, Ilicic potrebbe svolgere nel 4-2-3-1 di Pioli un duplice ruolo: quello di trequartista (più adatto alla sue caratteristiche e alle sue condizioni) e quello di esterno destro d’attacco, anche se in questo secondo caso è difficile pensare che lo sloveno possa correre per l’intera fascia per più di 45’ minuti.