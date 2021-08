Calciomercato Milan – Accordo con Ilicic: cosa manca per chiudere

Ilicic vuole il Milan, con il quale ha trovato un’intesa su durata del contratto e stipendio. Adesso Maldini e Massara devono provare a chiudere.

Il Milan sta seriamente valutando la possibilità di ingaggiare Josip Ilicic, fantasista in uscita dall’Atalanta. Il 33enne sloveno potrebbe essere un colpo low cost per la società rossonera.

A Stefano Pioli serve un nuovo trequartista e lui può ricoprire tale ruolo, oltre a poter essere impiegato anche da esterno destro offensivo. Un jolly che all’allenatore emiliano può tornare utile in più moduli.

Ilicic al Milan, serve l’intesa con l’Atalanta

Il sito web gianlucadimarzio.com rivela che è da aprile che ci sono contatti tra il Milan e Ilicic. Frederic Massara voleva il giocatore già quando lavorava nella Roma. E adesso vorrebbe portarlo in maglia rossonera.

Il Milan e il fantasista sloveno hanno già raggiunto un accordo sul contratto. Manca adesso l’intesa con l’Atalanta per chiudere l’affare. La società di via Aldo Rossi sembra voler attendere qualche giorno per strappare Ilicic a condizioni economiche migliori. Forte dell’accordo con lui, auspica di riuscire a spendere meno di quanto richiesto ora dalla Dea per il cartellino.

In questi giorni è trapelato che l’Atalanta ha fissato a 7-8 milioni il prezzo dell’ex trequartista della Fiorentina. Troppo alto per Maldini e Massara, che vogliono investire meno per un calciatore che va verso i 34 anni. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci nuovi aggiornamenti sulla trattativa.

Il Milan ha il sì di Ilicic e questa è già una base importante per l’operazione. Va convinta l’Atalanta, disposta a cedere lo sloveno ma cercando di stare il più vicino possibile alla valutazione fatta inizialmente. Certamente a Gian Piero Gasperini non conviene che rimanga nel gruppo un elemento scontento. In qualche modo l’affare dovrebbe andare in porto, questa è la sensazione.