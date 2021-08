Calciomercato Milan – Un trequartista si allontana: l’annuncio dell’allenatore

Il Milan continua la ricerca di un nuovo trequartista e dalla Germania giungono segnali che uno degli obiettivi potrebbe non essere concretizzabile.

Una volta perfezionata la cessione di Jens Petter Hauge all’Eintracht Francoforte, il Milan avrà maggiore margine di manovra sul mercato in entrata. I ruoli nei quali è necessario intervenire si conoscono.

A Stefano Pioli serve sicuramente un nuovo trequartista. Anche se c’è fiducia in Brahim Diaz, lo spagnolo non basta. Il club rossonero deve prendere pure un altro giocatore di fantasia capace di giocare in quella posizione. Circolano tanti nomi, tra questi pure quello di Marcel Sabitzer del Lipsia.

Leggi anche:

Lipsia, il tecnico Marsch parla di Sabitzer

Sabitzer ha un contratto in scadenza a giugno 2o22 e dunque può essere un’occasione di mercato quest’estate. Il cartellino costa tra i 15 e i 18 milioni di euro. Un investimento non eccessivo per un giocatore di ottimo livello. Un problema per il Milan è sicuramente la concorrenza del Bayern Monaco, interessato al trequartista austriaco e destinazione maggiormente gradita.

Ma attenzione al Lipsia, che non intende affatto mollare il proprio capitano. Recentemente il club ha fatto sapere di voler provare a rinnovare il contratto di Sabitzer, il quale finora aveva fatto trapelare di voler cambiare aria.

Dalla Germania sono arrivate anche le dichiarazioni dell’allenatore Jesse Marsch, che ha fatto intendere di voler puntare ancora sul calciatore: «La situazione di Sabitzer è chiara. È un nostro giocatore, è stato il nostro capitano lo scorso anno e ha disputato una grande stagione. È stato un buon leader e rimane il nostro capitano».

Il Lipsia e Marsch sperano ancora di convincere il 27enne di Graz a rimanere, rinnovando il contratto. Si tratta di un elemento importante per la squadra e pertanto c’è la volontà di confermarlo. Ovviamente Sabitzer è tentato da un eventuale trasferimento al Bayern Monaco, un top club mondiale. E anche una proposta del Milan lo farebbe riflettere se dovesse arrivare.

Sembra comunque difficile che il Lipsia decida di tenere il trequartista austriaco indipendentemente dalla firma del prolungamento del contratto, perché lo perderebbe a parametro zero nel 2022. È un tipo di situazione che una società abituata a fare grosse plusvalenze cerca sempre di evitare, massimizzando il più possibile il guadagno.

Sabitzer è approdato a Lipsia nel 2014 proveniente dal Rapid Vienna, che ha incassato circa 2 milioni per questa operazione. Una cessione a 15-18 milioni genererebbe una buona plusvalenza a bilancio.