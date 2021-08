Dalla Spagna – Real Madrid, tentativo per Kessie: ecco l’offerta al Milan!

Domenica il Milan sfiderà il Real Madrid. E le due società potrebbero seriamente parlare di calciomercato.

Appuntamento mitologico domenica. Il Milan sarà ospite del Real Madrid, in un’amichevole di lusso che fa tornare alla memoria gare ben più importanti e decisive del passato. Per i rossoneri sarà un test probante, per capire a che livello è la preparazione estiva.

Ma sarà anche un incontro che potrà produrre altre situazioni. Non è escluso che i dirigenti dei due club, storicamente amici, possano parlare di alcune trattative di calciomercato. Secondo la stampa iberica in particolare il Real vorrebbe affondare il colpo per un talento milanista.

Milan e Real parleranno di Kessie: la situazione

Secondo il portale Defensa Central, che si occupa prevalentemente delle news di casa Real, domenica sarà l’occasione per parlare di Franck Kessie. Il centrocampista del Milan non sarà della partita, ma resta un obiettivo della squadra madrilena.

Carlo Ancelotti ha bisogno di un mediano forte, soprattutto dopo l’infortunio recente di Toni Kroos. Ed avrebbe individuato in Kessie un rinforzo ideale, anche se il Milan non intende assolutamente privarsi del classe ’96, considerato uno degli intoccabili della rosa di Pioli.

Il Real farà però un tentativo concreto. Possibile che Ancelotti metta sul piatto dell’offerta, oltre ad una cifra cash, anche il cartellino di uno dei calciatori in uscita da Madrid e che interessano il Milan. I nomi sono quelli del terzino Odriozola, del centrocampista Ceballos e del fantasista Isco.

La prima mossa sarà capire le intenzioni del Milan, soprattutto sul rinnovo di contratto di Kessie. L’ivoriano è in scadenza a giugno 2022 e l’ambiente chiede di affrettare i tempi per il prolungamento. Ma se non dovesse arrivare l’accordo, il Real Madrid si farà sotto tentando il calciatore ex Atalanta.