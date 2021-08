L’attaccante sogna il Milan! Contatti in corso, servono 25 milioni

Il talento classe 2000 è già stato accostato al Milan e a breve Maldini e Massara sono chiamati a prendere una decisione su di lui. Il giocatore sogna i colori rossoneri

Non troppo tempo fa vi abbiamo parlato dell’interesse del Milan per un giovane attaccante argentino di nome Julian Alvarez. Il suo nome è ormai molto discusso in Sud America dato che si è messo in mostra per le sue eccellenti doti e qualità. Principalmente un esterno destro d’attacco, è anche molto bravo a destreggiarsi da prima punta.

Il suo profilo potrebbe rappresentare il giusto innesto per la squadra di Stefano Pioli: giovane e con la duttilità di interscambiarsi in due ruoli in cui il Milan ha necessità di rinforzi. Julian è un classe 2000 che con la maglia del River Plate ha dimostrato grande potenziale. È un buon assist man ed inoltre vede molto bene la porta. Essendo un ottimo prospetto si è fatto notare da diversi club. Oltre al Milan, infatti, è seguito anche da Aston Villa in particolare e Ajax.

Su Alvarez, che ha già prematuramente esordito con l’Argentina in Copa America timbrando una presenza, vige una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. L’area scouting rossonera lo segue ormai da parecchio tempo, e da calciomercato.com ci arriva una novità che può essere determinante.

Julian Alvarez, il perfetto innesto per un duplice ruolo

I colleghi di calciomercato.com hanno da poco reso nota una particolare indiscrezione, ovvero che la promessa Julian Alvarez sogna di vestire i colori rossoneri. La dirigenza del Milan non ha ancora presentato un’offerta al River Plate o aperto una trattativa. Ci sono stati dei dialoghi con Maldini e Massara che continuano a monitorare Alvarez attraverso contatti diretti con il suo agente, Fernando Hidalgo.

La volontà del calciatore starebbe però mettendo una certa pressione a Maldini e Massara, che quindi sono chiamati a fare presto una scelta. Investire o meno nell’immediato sul talento albiceleste Alvarez. Il contratto dell’attaccante con il River Plate è in scadenza nel 2022, e i due dirigenti rossoneri potrebbero regalare a Stefano Pioli il tanto agognato terzo centravanti e contemporaneamente un rinforzo per la fascia destra d’attacco (a prescindere dall’arrivo di Josip Ilicic dall’Atalanta).