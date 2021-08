Milan, nuovo tentativo per Bakayoko: incontro col Chelsea in agenda

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan ha fissato un incontro con la dirigenza del Chelsea per il centrocampista

Continua la campagna acquisti del Milan. Alla rosa di Stefano Pioli, per essere completa, mancano un terzino destro, un trequartista, un esterno destro e un mediano. A proposito del centrocampista ci arrivano novità da Sky Sport Calciomercato. L’emittente sportiva ha da poco resa nota un’importante indiscrezione.

Come ben sappiamo, il Milan punta a riportare Tiemouè Bakayoko in rossonero. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto col Chelsea nel 2022 e dopo l’ultima esperienza in prestito al Napoli, gradirebbe parecchio il ritorno a Milano. I blues fanno però muro alle avance dei rossoneri, richiedendo per la cessione a titolo definitivo una somma vicina ai 20 milioni di euro. Richiesta un pò esagerata per un giocatore da sempre fuori dai progetti tecnici del Chelsea e per lo più ad un anno dalla scadenza del suo contratto.

Bakayoko rimane comunque il primo obiettivo per la linea mediana del Milan, con Maldini e Massara che non demordono dall’affare. Ecco che, come riferito da Sky Sport, settimana prossima andrà in scena un incontro tra la dirigenza rossonera e quella del Chelsea per parlare di Bakayoko. Un’occasione per trovare un compromesso e far arrivare a Milanello un centrocampista già conosciuto e di grande esperienza. Sky sottolinea come sul francese sia in forte pressing il Napoli, con anche Spalletti che vorrebbe il suo ritorno.

Il Milan dovrà fare di tutto per anticipare la concorrenza azzurra.