Kessie presto a Milano, rinnovo vicino | Maldini pronto a chiudere

Kessie nei prossimi giorni farà rientro in Italia per rinnovare il contratto con il Milan e per iniziare la preparazione. Maldini e Pioli lo attendono.

Il Milan è impegnato su più fronti in questo momento e a breve ha diverse questioni da dover risolvere. La sessione estiva del calciomercato è arrivata nelle ultime settimane e bisogna accelerare.

Tra i temi che il club rossonero deve affrontare a breve c’è il rinnovo di Franck Kessie. Il giocatore ha chiarito di voler rimanere e pertanto non ci sono dubbi sul sul prolungamento di contratto. Gli ultimi contatti tra la dirigenza e l’agente George Atangana sono stati positivi. Tutto fa pensare che si vada verso la fumata bianca.

Leggi anche:

Milan news, Kessie pronto a firmare il rinnovo

Oggi La Gazzetta dello Sport conferma che Kessie arriverà la prossima settimana. Forse lunedì, ma non è ancora certo. Il centrocampista ivoriano ha avuto un po’ di giorni liberi dopo le fatiche delle Olimpiadi e il Milan lo attende per chiudere il rinnovo.

Il quotidiano sportivo nazionale scrive che l’accordo con Atangana è praticamente fatto. Ci sono pochi dettagli da discutere prima della firma. Kessie continuerà a essere un calciatore rossonero. È un elemento fondamentale della squadra, non a caso è soprannominato Il Presidente.

Il Milan vuole assolutamente blindarlo e l’intesa definitiva dovrebbe essere trovata a circa 6 milioni di euro netti annui, bonus compresi. Un maxi stipendio che dimostra al mediano ivoriano quanto sia importante per il club.