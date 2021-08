Real Madrid-Milan, non solo un’amichevole | Doppia pista di mercato

Milan e Real Madrid potrebbero parlare anche di calciomercato domenica in Austria. Ci sono due giocatori di Ancelotti che servirebbero a Pioli.

Domenica sera a Klagenfurt il Milan disputa una prestigiosa amichevole contro il Real Madrid. Ritroverà da avversario Carlo Ancelotti, ex giocatore e allenatore rossonero rimasto molto legato al club.

Sarà un’altra occasione importante per la squadra di Stefano Pioli per mettere minuti nelle gambe e migliorare la condizione fisica. È da circa un mese che è iniziata la preparazione e l’allenatore si attende alcune risposte anche in termini di gioco, seppur non abbia ancora a disposizione l’organico completo. In Austria ci potrebbero pure essere delle discussioni di calciomercato tra le due dirigenze.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, dialogo col Real per Odriozola e Isco?

Ci sono alcuni giocatori del Real Madrid che farebbero comodo al Milan. In difesa a Pioli servirebbe un vice di Davide Calabria e pertanto uno come Alvaro Odriozola sarebbe utile. Ammesso che l’arrivo del terzino destro spagnolo sia fattibile, la società rossonera deve prima riuscire a cedere Andrea Conti. L’ex Atalanta ha un contratto che scade a giugno 2022 e un ingaggio da 2 milioni di euro che al momento frena la cessione.

Dalla Spagna era trapelata la volontà di Odriozola di provare a giocarsi le sue chance con Ancelotti. Tuttavia, non è escluso un trasferimento. Sulla corsia destra i blancos hanno già Daniel Carvajal come titolare e c’è anche Lucas Vazquez adattato in quel ruolo da Zinedine Zidane nella passata stagione. L’ex Real Sociedad rischia di essere una terza scelta e di avere poco spazio. Per Ancelotti è cedibile.

Un altro calciatore che farebbe al caso del Milan è Isco, che ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e non verrà rinnovato. Il Real Madrid vuole venderlo e potrebbero bastare 15 milioni di euro per comprare il cartellino. Il problema è lo stipendio da 6-7 milioni netti a stagione che percepisce l’ex Malaga. Il Decreto Crescita, con il taglio del 50% delle tasse, aiuterebbe la società rossonera. L’operazione resta comunque complicata e non manca della concorrenza da battere nella corsa al trequartista. Ancelotti ha già dato l’ok per la cessione.

Potrebbe servire anche Dani Ceballos a Pioli, però dalla Spagna è trapelato che la sua partenza è bloccata a causa di un problema fisico accusato da Toni Kroos. L’ex talento del Betis Siviglia potrebbe non essere argomento di discussione tra Milan e Real Madrid. E non lo sarà neppure Luka Jovic, dato che i rossoneri hanno preso Olivier Giroud e il serbo non verrebbe a Milanello per fare la terza scelta. Al netto dei costi dell’affare, alti anche in caso di prestito. Infatti, l’ingaggio è da circa 6 milioni netti annui.