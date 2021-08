Mendes spinge James Rodriguez al Milan: contatti in corso

Secondo Tuttosport, il Milan ha avuto contatti con il noto agente per parlare del trequartista. Il giocatore cerca club e il Diavolo è in pole

I milioni di tifosi rossoneri aspettano con ansia il colpo di mercato più importante dell’estate. Si tratta del nuovo trequartista da regalare a Stefano Pioli; colui che andrà a prendere il posto di Hakan Calhanoglu e affiancherà nel ruolo Brahim Diaz. Maldini e Massara stanno sondando davvero tantissimi profili: da Isco a Ilicic, per arrivare a Ziyech e Vlasic.

Ma se c’è un giocatore che rappresenta una grandissima suggestione per tutto l’ambiente rossonero quello è James Rodriguez, il noto pupillo di Carletto Ancelotti che adesso è in uscita dall’Everton. Il colombiano è sicuramente un giocatore di grande classe e qualità, anche se molti dubbi aleggiano sulla sua condizione fisica. James, in carriera, è infatti stato sin troppo spesso soggetto a infortuni. Anche nell’ultima stagione a Liverpool non sono mancati i guai fisici per lui.

Ma adesso, sembra essersi ripreso del tutto ed è in cerca di un club nel quale rilanciarsi e riconquistare il palcoscenico dei top player d’Europa. Maldini e Massara sono sicuramente interessati a James Rodriguez, ma le valutazioni in corso riguardano soprattutto l’alto ingaggio del giocatore. Infatti, il classe 1991 guadagna attualmente 6,5 milioni di euro all’Everton, cifra che il Milan non potrebbe assolutamente assicurargli.

Qualche giorno fa era circolata notizia di un James Rodriguez pronto a decurtarsi lo stipendio pur di approdare in un club ambizioso che lo avrebbe messo al centro del progetto. Oggi sono arrivate novità riguardo al suo possibile approdo al Milan.

James al Milan, contatti postivi con l’agente

Tuttosport, in edicola oggi, ha raccontato di come negli ultimi giorni ci sia stato un contatto tra Jorge Mendes e la dirigenza rossonera per parlare di James Rodriguez. Il noto procuratore, agente anche di Rafael Leao, nutre degli ottimi rapporti con Maldini e Massara e secondo il quotidiano torinese sta spingendo per far arrivare il trequartista colombiano in rossonero.

Una notizia che potrebbe significare tanto, dato che il Milan vuole regalare alla squadra e ai suoi tifosi un profilo di tutto rispetto. James è sicuramente un nome importante, ma bisogna capire se può essere completamente funzionale al gioco di Stefano Pioli. Le valutazioni sono in corso, con Mendes che mette il Milan al primo posto per il suo assistito.