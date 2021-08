Milan, esperimenti contro il Real Madrid: l’idea di Pioli

Domenica sera Real Madrid e Milan si sfidano in Austria in un test amichevole importante. Pioli è pronto ad adottare delle varianti tattiche.

Domenica a Klagenfurt importante impegno per il Milan. Infatti, di fronte ci sarà il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Una sfida affascinante e da onorare al meglio, pur trattandosi di un’amichevole.

Stefano Pioli avrà l’occasione di testare ulteriormente la condizione fisica dei suoi giocatori. Purtroppo non potrà contare sull’organico completo, ma si aspetta lo stesso delle risposte positive da coloro che sono a disposizione.

Pioli in questo pre-campionato sta provando anche moduli alternativi al 4-2-3-1 di base. Abbiamo visto il Milan giocare con la difesa a tre e anche con le due punte. Oggi La Gazzetta dello Sport conferma la volontà dell’allenatore di sperimentare pure contro il Real Madrid. Fondamentale avere più soluzioni per affrontare una stagione con tanti impegni.

Probabile che in Austria venga utilizzato il modulo 4-4-2 con Rafael Leao e Olivier Giroud a comporre la coppia d’attacco. Il ruolo di seconda punta dovrebbe essere giusto per valorizzare le qualità dell’attaccante portoghese, che da prima punta spesso fatica e da esterno offensivo non dà sempre la sufficiente copertura difensiva.

Sicuramente sarebbe interessante vedere anche Zlatan Ibrahimovic in tandem con Giroud. Però lo svedese non è ancora disponibile. Dovrebbe tornare ad allenarsi in campo all’inizio della prossima settimana. È stato lui stesso, tramite i social network, a preannunciare il rientro. Certamente il suo recupero sarà importante per Pioli e compagni.