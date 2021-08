Saelemaekers: “Siamo più forti dell’anno scorso. Giroud è incredibile”

L’intervista completa di Alexis Saelemaekers ai microfoni dei canali ufficiali del Milan. Il belga è molto motivato per la prossima stagione

Oggi è stata giornata di interviste per Alexis Saelemaekers. Oltre alle dichiarazioni rilasciate per Tuttosport (che vi abbiamo riportato stamattina), il belga ha parlato anche ai microfoni dei canali ufficiali del Milan. L’ala ex Anderlecht ha toccato diverse tematiche: focus importante sulla Champions League e importanti dichiarazioni su alcuni nuovi arrivati in rossonero.

Le sua intervista:

Sulla qualificazione alla Champions ottenuta: “Arrivare in Champions è stata una sensazione incredibile per me, anche perché sarà la mia prima volta in Champions. Abbiamo lavorato tanto per qualificarci e spero che potremo dimostrare che siamo una squadra forte e che possiamo fare grandi cose”.