Calciomercato Milan, nuovo terzino: nome a sorpresa dall’Atletico Madrid!

Secondo il portale spagnolo Todofichajes i rossoneri hanno pronto l’alternativa se non dovesse tornare il portoghese Diogo Dalot.

Il Milan si sta prendendo tutto il tempo necessario per mettere a segno gli ultimi colpi in entrata. La dirigenza rossonera ha già speso un’ingente somma complessiva finora e sta cercando di chiudere le ultime trattative senza gravare ulteriormente sul bilancio. Per questo motivo i primi obiettivi restano complicati da raggiungere e cominciano a farsi largo alcune alternative.

Per la fascia destra il primo obiettivo di Maldini rimane Diogo Dalot. Il Diavolo vorrebbe riportare il 21enne a Milano e riproporlo nella staffetta con Davide Calabria. Viste le evidenti difficoltà nell’arrivare sia a lui che a Alvaro Odriozola, i rossoneri nel frattempo si guardano intorno e dalla Spagna fanno un altro nome.

Secondo quanto riportato da Todofichajes, nell’agenda del Milan è finito infatti anche il nome di Santiago Arias. Si tratta di un giocatore in uscita dall’Atletico Madrid e facilmente arrivabile sul mercato. Il terzino dei Colchoneros rappresenterebbe un’alternativa a Dalot, per il quale il Manchester United continua a chiedere 20 milioni di euro e non accetta il prestito.

Secondo il portale spagnolo sulle tracce del colombiano c’è anche il Villareal, che vorrebbe puntare su di lui per rinforzare l’out di destra. Arias è valutato intorno ai 5 milioni e il suo contratto scade nel giugno 2023. Rappresenterebbe una valida alternativa di esperienza per Stefano Pioli. Quando i rossoneri avranno appurato l’impossibilità di arrivare al portoghese dei Red Devils potrebbero puntare tutto sul 29enne.