Dalla Spagna – Icardi si è offerto ad una big!

Mauro Icardi, attaccante del PSG, si è offerto ad un top club europeo. Recentemente era stato accostato anche al Milan

Continua la baraonda attorno al futuro di Mauro Icardi. Recentemente accostato a diversi top club europei, tra cui Milan e Juventus, ha sempre affermato di voler rimanere a Parigi e conquistarsi la fiducia del club. Peccato che le sue prestazioni continuano a non convincere. L’ultima prova deludente risale soltanto a domenica scorsa, quando il Paris Saint Germain è stato sconfitto in Supercoppa di Francia dal Lille.

Icardi era in campo, ma nell’attacco parigino è stato praticamente un’ombra ed ha stentato a dare un aiuto concreto alla sua squadra. Tali prestazioni confermano la volontà di Pochettino, tecnico del PSG, di riservare poco spazio all’argentino. E se lui afferma di star bene a Parigi, così non dimostrano le ultime voci di mercato che lo riguardano.

Se le indiscrezioni sul Milan e la Juventus sono state smentite da Icardi in persona, pare che lui stesso si sia offerto a un top club europeo.

Leggi anche:

PSG, Icardi si è offerto al Real Madrid

Una notizia clamorosa filtra dalla Spagna. Il tabloid diariogol.com ha raccontato di come Mauro Icardi si sia offerto nelle ultime ore al Real Madrid. È risaputo che i blancos, e in particolare Carletto Ancelotti, siano alla ricerca di un centravanti da affiancare a Karim Benzema. Jovic e Mariano Diaz non convincono, per questo Perez ha puntato fortemente Kylian Mbappé dal PSG.

La trattativa per il francese è parecchio complicata, soprattutto dal punto di vista economico. Ed ecco che, sempre dalla scuderia parigina, un altro attaccante si è proposto al Real Madrid. Mauro Icardi ha pensato di poter riscattarsi in un top club che non sia il Paris, dato che questo non gli riserva il giusto spazio e le motivazioni essenziali a far bene.

Ma attenzione, perchè Florentino Perez ha girato un netto rifiuto all’argentino ex Inter. Nei sogni del Presidente spagnolo c’è solo un nome, ed è quello di Mbappé. Ecco che Mauro Icardi e il suo entourage dovranno ricercare un’altra destinazione per il futuro. Stupisce il fatto che l’attaccante continui a ribadire di voler rimanere al Paris Saint Germain.