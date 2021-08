Il Milan guarda anche in casa Roma per rinforzarsi. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti concreti ed è stata formulata una proposta per un giocatore giallorosso.

Il Milan vuole vendere al più presto Andrea Conti e prendere un nuovo terzino destro. L’ex Atalanta non è stato convocato per l’amichevole contro il Real Madrid e questo sembra un segnale della sua cessione.

Stefano Pioli ha bisogno di un vice di Davide Calabria maggiormente affidabile. Il giovane Pierre Kalulu, jolly che può giocare anche difensore centrale, non basta. La priorità era riprendere Diogo Dalot, ma il Manchester United ha respinto tutti i tentativi rossoneri. La formula del prestito con diritto di riscatto non piace ai Red Devils. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno esplorando nuove opzioni.

Leggi anche:

Florenzi via dalla Roma: è nel mirino del Milan

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, il Milan sta valutando anche Alessandro Florenzi. Sono stati avviati i primi contatti per il laterale classe 1992, ritenuto assolutamente cedibile dalla Roma. La sua intenzione è quella di rimanere in Italia, anche se ha alcune proposte dall’estero.

Il club rossonero ha chiesto Florenzi con la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni (qualificazione in Champions League e presenze). Il giocatore gradisce la destinazione. La trattativa è avviata e adesso bisognerà vedere se si arriverà a un accordo totale tra le parti.

Florenzi, reduce da una stagione in prestito al PSG e dall’Europeo vinto con l’Italia, sarebbe un rinforzo di qualità ed esperienza per la fascia destra del Milan. Considerando che non si sblocca la trattativa con il Manchester United per Dalot, può essere il romano la soluzione.