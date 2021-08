Carlo Pellegatti – intervenuto sul proprio canale YouTube – riporta di voci provenienti dall’Inghilterra, che parlano di contatti con Paratici: oggetto di discussione Sissoko

Consueto punto di calciomercato di Carlo Pellegatti. Il Milan, come vi stiamo raccontando in queste ore, si appresta chiudere l’acquisto di Alessandro Florenzi. L’esterno italiano è pronto a volare a Milano a breve: vanno limati gli ultimi dettagli per la chiusura dell’affare.

Il giocatore si trasferirà in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. L’ex Psg non sarà l’ultimo rinforzo dei rossoneri, che dovranno acquistare certamente un trequartista, per sostituire il turco che ha deciso di approdare all’Inter, e un mediano.

Leggi anche:

Novità su Sissoko

Il noto giornalista, sul proprio canale YouTube, ha dato degli aggiornamenti su Sissoko, nome da lui lanciato qualche giorno fa: “Il Milan adesso si dedicherà al mediano – afferma Pellegatti -, io vi ho parlato del mio sogno Sissoko ma me lo avevano bocciato visto che non è giovanissimo. Vi parlo di Sissoko ancora perché mi è arrivata una voce che ci sarebbero stati dei contatti con Paratici. E’ una voce, però, che non ho verificato, che arriva dall’Inghilterra.

Vedremo se sarà lui davvero il centrocampista. Pobega? Andrà via in prestito, vediamo tra Sampdoria, Torino e Cagliari. Per Kessie ci sarà un faccia a faccia con Maldini ma non ci sono, al momento, novità”.