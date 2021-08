Pellegatti: “Milan più forte, si chiude entro 48 ore”

Carlo Pellegatti fa il punto della trattativa legata ad Alessandro Florenzi. L’affare potrebbe andare in porto a breve. Ecco le dichiarazioni del noto giornalista

Alessandro Florenzi corre verso il Milan. Contatti continui tra le parti per chiudere il prima possibile. Come scritto, l’affare che darà un nuovo esterno a Stefano Pioli, è davvero vicina alla conclusione.

Il Manchester United ha detto no all’offerta del Milan per Diogo Dalot e così la dirigenza ha virato su Florenzi. La trattativa è pronta a chiudersi in prestito con diritto di riscatto. Da limare ci sono ancora le cifre del prestito e del riscatto ma tutto lascia pensare che che l’affare andrà in porto.

Pellegatti non ha dubbi

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha davvero pochi dubbi: “Secondo me, in giornata, nelle prossime ore, o al massimo entro le prossime 48 ore, si chiuderà la trattativa per Alessandro Florenzi. Dovrebbe dunque essere lui il giocatore importante di fascia. E’ una figura ideale, faccio i complimenti al Milan, visto che è un giocatore importante”.

Confermati i dettagli dell’affare – “Si tratta di un prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo. Non è ancora chiaro quali siano i termini di pagamento. E’ comunque un’operazione abbordabile e sostenibile che rende il Milan più forte”.