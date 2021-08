Calciomercato Milan, proposto un centrocampista dalla Championship

Il Milan cerca un nuovo centrocampista e nelle scorse ore è stato offerto un giocatore che milita in Inghilterra. L’agente sta provando a piazzarlo.

Mancano tre settimane alla fine del calciomercato e le trattative iniziano a subire un’accelerata. Il Milan vuole chiudere per Alessandro Florenzi della Roma, ma ha anche altri affari da fare.

Oltre alle cessioni, ci sono alcuni rinforzi da prendere per completare e migliorare la squadra affidata a Stefano Pioli. Tra gli obiettivi c’è l’acquisto di un nuovo centrocampista. Serve un elemento che si aggiunga al trio Kessie-Bennacer-Tonali. Si è parlato molto del ritorno di Tiemoué Bakayoko, però la trattativa con il Chelsea al momento non si sblocca. La dirigenza rossonera valuta anche altri profili per la mediana.

Mercato Milan, proposto Anguissa del Fulham

Il giornalista Nicolò Schira rivela che l’agente di André Zambo Anguissa ha proposto il centrocampista al Milan e alla Roma. Il camerunese classe 1995 vuole lasciare il Fulham, retrocesso dalla Premier League alla Championship nella passata stagione. Il procuratore Maxime Nana è al lavoro per trovargli una sistemazione.

Non è la prima volta che Anguissa viene accostato al Milan. Ma non c’è mai stata una vera trattativa, solo delle richieste di informazione per capire l’eventuale fattibilità dell’operazione. Adesso l’agente lo ha proposto al club rossonero, però non risultano al momento mosse da parte di Maldini e Massara.

Va detto che Anguissa a gennaio 2022 sarà impegnato nella Coppa d’Africa, come Franck Kessie e Ismael Bennacer, pertanto è difficile pensare che la dirigenza rossonera decida di puntare su di lui. Per caratteristiche potrebbe essere un rinforzo adatto alle esigenze di Stefano Pioli, a cui farebbe comodo un altro mediano dotato fisicamente che possa alternarsi con Kessie. Tuttavia, non pensiamo che possa esserci una trattativa per il camerunese.

Il Milan sicuramente prenderà un centrocampista, ma non sarà uno che farà la Coppa d’Africa. A favorire l’operazione potrebbe essere l’eventuale cessione di Rade Krunic, se arrivasse una buona offerta. Il bosniaco interessa allo Spezia, che però non ha ancora formulato una proposta. Lo scorso anno Maldini e Massara rifiutarono gli 8 milioni messi sul tavolo dal Friburgo.