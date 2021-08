Presto il rinnovo anche di Theo Hernandez. Il Milan è intenzionato a blindare il suo difensore: contratto importante per l’ex Real Madrid. Ecco tutti i dettagli

Nuovi acquisti, cessioni e rinnovi. Agenda ricca per Paolo Maldini e Frederic Massara, che non hanno tempo nemmeno per respirare, per riuscire a consegnare la miglior squadra possibile a Stefano Pioli.

Anche i rinnovi, come scritto, sono una priorità in casa rossonera: quello di Franck Kessie, ad esempio, il Diavolo si augura arrivi prima della chiusura del calciomercato. L’accordo tra le parti non dovrebbe essere lontano: l’incontro dei giorni scorsi tra Massara e l’agente del centrocampista, è servito ad avvicinare domanda e richiesta. L’affare dovrebbe andare, in porto, dopo che Kessie, ha ammesso pubblicamente di voler restare al Milan. Firmerà un contratto a sei milioni di euro netti a stagione. I bonus l’ultimo scoglio da superare.

Continuando a guardare ai rinnovi, non sarà complicato trovare l’accordo per Simon Kjaer, che dovrebbe firmare per un’ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2023. Più difficile sarà invece riuscire a raggiungere un’intesa con l’entourage di Alessio Romagnoli. Trattare con Mino Raiola non è per nulla facile, soprattutto quando il contratto scade dopo meno di un anno.

Theo top player

Il Milan è chiamato, però, a guardare oltre: i rossoneri devono blindare Theo Hernandez. Il francese classe 1997 è il vero campione in rosa e ha uno stipendio non da top, questo spingerà il Diavolo ad un adeguamento.

Il valore di mercato di Theo, oggi, supera 70 milioni di euro. Come riporta Sportmediaset, si va così verso il rinnovo fino al 2025 a circa cinque milioni di euro a stagione.