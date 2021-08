Calciomercato Milan, Yacine Adli più vicino: apertura del Bordeaux

Buone notizie sul fronte Yacine Adli. Il centrocampista del Bordeaux sembra sempre più vicino ai rossoneri.

Oltre ad Alessandro Florenzi, sempre nel mirino del Milan, la società rossonera è pronta a chiudere per un altro obiettivo nel giro di pochi giorni. Sembra infatti essere entrata nel vivo la trattativa per portare in Italia il giovane centrocampista Yacine Adli.

Il talento del Bordeaux è sempre più vicino al Milan. Lo scrive il portale Gianlucadimarzio.com, che conferma come i contatti tra i due club siano vivi e continui. I rossoneri hanno deciso di puntare sul classe 2000 di origine franco-algerina.

Inoltre si parla di un’importante apertura del Bordeaux per la cessione di Adli. Infatti in queste ore i ‘Girondini’ stanno chiudendo per l’arrivo del centrocampista Fransergio dello Sporting Braga. Un colpo in entrata che sembra significare un’eventuale partenza per il ventunenne.

Contatti proficui e possibilità di arrivare ad un accordo definitivo nel giro di pochi giorni. Il Milan guarda con ottimismo all’affare Adli, anche se perché i rossoneri avrebbero già trovato un’intesa di massima a livello contrattuale con il giocatore.

Il fantasista classe 2000 ha detto sì alla proposta di un contratto fino al giugno 2025, più opzione per un’altra stagione. Il Milan gli garantirà anche uno stipendio maggiore a quello che attualmente percepisce in Francia, ovvero circa 800 mila euro a stagione.

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 11, 2021