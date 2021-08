Sportmediaset – Milan, si allontana il fantasista: l’offerta non convince

Il Milan rischia di veder sfumare definitivamente l’ingaggio di uno dei trequartisti maggiormente seguiti di recente.

Mancano circa una ventina di giorni al termine della sessione di calciomercato. E’ tempo per i vari club internazionali di cominciare a pensare a puntellare le rispettive rose, andando anche a caccia delle cosiddette ‘occasioni dell’ultima ora’.

Al Milan serve sempre un trequartista. Anche se in molti ipotizzano un cambio di modulo per Stefano Pioli, tentato dal far giocare assieme due punte come Giroud e Ibrahimovic, i rossoneri devono comunque cercare di compensare l’addio di Calhanoglu.

Uno dei nomi maggiormente seguiti dalla squadra rossonera rischia però di sfumare, visto che continuano ad arrivare risposte negative in tal senso. Si tratta dell’affare per portare Hakim Ziyech a Milanello: il marocchino del Chelsea non è affatto vicino.

Ziyech per ora non si muove: no al prestito

Secondo le ultime informazioni lanciate da Sportmediaset, fatica a sbloccarsi il trasferimento di Ziyech al Milan. Per un motivo molto semplice: i rossoneri sono disposti a prendere il fantasista classe ’93 soltanto in prestito con diritto di riscatto, mentre il Chelsea finora ha sempre tenuta chiusa questa porta.

I Blues, che hanno speso molto negli ultimi anni con i colpi in entrata, vorrebbero monetizzare su alcune cessioni. Ziyech nel 2020 è costato 40 milioni di euro dall’Ajax. Il Chelsea non vuole rischiare una minusvalenza, ma allo stesso tempo è poco propenso a cedere gratuitamente a titolo temporaneo il calciatore.

Milan che dunque rischia di dover abbandonare ogni velleità per Ziyech, a meno che negli ultimissimi giorni di agosto gli inglesi non aprano uno spiraglio, anche tenendo conto delle volontà del calciatore marocchino. Di certo il nome di Ziyech ad oggi non è tra i più papabili.