James Rodriguez al Milan, dalla Colombia insistono | C’è una strategia

Il futuro di James Rodriguez non è ancora definito. Vuole lasciare l’Everton e il suo agente vorrebbe portarlo al Milan. Ci sono news dalla Colombia.

Il Milan è ancora alla ricerca di un nuovo trequartista, dopo aver confermato Brahim Diaz in prestito biennale. Serve un altro fantasista a Stefano Pioli, bisognoso di ulteriore qualità nel reparto offensivo.

Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a valutare più profili e non vanno esclusi colpi di scena. Sono già stati accostati più nomi al club rossonero, abituato anche a sorprendere con rinforzi che magari prima non erano stati menzionati.

Calciomercato Milan, James Rodriguez colpo possibile?

Uno dei trequartisti accostati al Milan in queste settimane è James Rodriguez, in uscita dall’Everton. Non rientra nel progetto del nuovo allenatore Rafa Benitez e cerca una nuova sistemazione. Il suo agente Jorge Mendes sta sondando diverse opzioni e lo ha proposto anche a Maldini. Il potente procuratore portoghese ha lavorato intensamente per questo trasferimento, ma il quotidiano Tuttosport spiega che il club rossonero sarebbe abbastanza freddo al momento. Non c’è convinzione sulla tenuta fisica del colombiano, che ha anche dei costi non bassi soprattutto a livello di stipendio.

Tuttavia, dalla Colombia il giornalista Pipe Sierra insiste nel dire che James Rodriguez è un obiettivo del Milan. Non c’è ancora un’offerta concreta, però l’ex fantasista del Real Madrid sarebbe ritenuto addirittura una priorità. La situazione di attesa potrebbe durare altri 10-15 giorni al fine di abbassare il prezzo con l’Everton.

Non è ancora completamente chiaro lo scenario. In Italia risultano cose diverse. Solamente il tempo, ormai non molto, ci dirà se ci saranno sviluppi su questa pista di mercato.