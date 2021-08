Calciomercato Milan, una cessione si allontana: annuncio dalla Spagna

Sembrava tutto fatto per la cessione di Samuel Castillejo, ma negli ultimi minuti è arrivata la smentita. Lo spagnolo non è destinato al Getafe

Nella serata di ieri una particolare indiscrezione era filtrata dalla Spagna, ovvero che Samuel Castillejo fosse vicino all’approdo al Getafe, club di Liga. Si sa, che l’ala destra ex Villareal rappresenta uno dei primi esuberi della rosa rossonera, dato che manca di alcune qualità essenziali al gioco di Stefano Pioli.

Il Milan è alla ricerca di un esterno d’attacco con caratteristiche ben differenti da Castillejo. Innanzitutto ricerca un profilo bravo nell’uno contro uno e che abbia un certo feeling con il gol. I profili seguiti sono diversi; da suggestioni a piste più concreto, ma il nome che fa più gola ai rossoneri è certamente Hakim Ziyech del Chelsea. Un affare difficile ma che può diventare possibile negli ultimi giorni di mercato.

Ovviamente, però, per acquistare un nuovo innesto il Milan deve prima sistemare l’esubero Castillejo. La destinazione più gradita al giocatore è la Spagna che rappresenterebbe per lui il ritorno in patria, e, come accennato, sembrava ormai fatta per la sua cessione al Getafe. Negli ultimi minuti però è arrivata una deludente smentita sempre dalla Spagna.

“Non c’è possibilità per Castillejo di giocare per il Getafe”

Il quotidiano spagnolo AS aveva affermato che il Getafe era prontissimo a puntare su Samu Castillejo. L’agente del giocatore Manuel Garcia Quilon martedì si era recato in Spagna per negoziare le condizioni del contratto che avrebbe dovuto legare Castillejo al club di Liga e l’accordo sembrava quasi chiuso.

Lo stesso tecnico Michel avrebbe richiesto l’arrivo del giocatore. Ma negli ultimi minuti è arrivata una deludente smentita. A lanciare l’indiscrezione è il giornalista del quotidiano MARCA, Emilio Contreras. Questo ha affermato sul suo canale Twitter: “Non c’è alcuna opzione per Callejón o Samu Castillejo di giocare per il Getafe in questa stagione”.

La notizia ha trovato riscontro anche in Italia, dato che l’esperto di mercato Daniele Longo ha confermato la dichiarazione fatta dal giornalista spagnolo:

Insomma, pare che il Milan debba ancora lavorare sodo per trovare una sistemazione a Samuel, che ormai da tempo non rientra nel progetto tecnico della società. Si sperava che la sua cessione fosse imminente per fare l’ultimo essenziale sprint sul mercato. Probabilmente, bisognerà pazientare qualche altro giorno.