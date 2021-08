Kvaratskhelia, niente Milan: futuro in Premier League

Il giovane talento georgiano, accostato anche al Milan, ha scelto il suo futuro: preferisce giocare in Inghilterra.

Il prossimo fantasista del Milan non sarà georgiano. A meno di sorprese uno dei calciatori seguiti con molto interesse dai talent-scout rossoneri non indosserà la maglia del Diavolo. Si tratta di Khvicha Kvaratskhelia, classe 2001 in forza ai russi del Rubin Kazan.

Mezza Europa si è fiondata in questa sessione estiva sul ragazzo georgiano, consigliato al Milan anche dal suo noto connazionale Kakhaber Kaladze. Un talento purissimo, dinamico e molto tecnico, che nel campionato russo ha già mostrato tutte le sue capacità.

Peccato però che Kvaratskhelia abbia scelto il suo futuro. Non sarà in Italia, dove oltre al Milan era seguito anche da altri top club come Juventus, Napoli e Atalanta. Il ragazzo dell’est potrebbe presto sbarcare in Premier League, dove sono molte le società interessate.

Le ultime arrivano dalla voce del corrispondente inglese in Russia, il cronista Danny Armstrong. Secondo quest’ultimo, Kvaratskhelia sarebbe nel mirino del Tottenham, pronto ad accelerare e chiudere la trattativa con il Rubin nelle prossime ore.

Tottenham are interested in signing Rubin Kazan winger Khvicha Kvaratskhelia🇷🇺🇬🇪 Leonid Slutsky told reporters to ‘ask his agent’ when quizzed about a potential move to Spurs for the 20-year-old Georgian, claiming he ‘knows nothing’ #THFC #Spurs — Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) August 11, 2021

Gli Spurs sono dunque in pole per il ventenne calciatore, che andrebbe di corsa a Londra per il salto di qualità della sua carriera. L’ex d.s. juventino Fabio Paratici, oggi direttore del Tottenham, considera Kvaratskhelia un colpo importante e di prospettiva.

Già nei giorni scorsi erano arrivate comunque delle smentite sulla possibilità di vedere Kvaratskhelia con la maglia del Milan. I rossoneri si sono fermati a qualche manifestazione di interesse, ma non hanno mai affondato il colpo vista anche la valutazione da 20-25 milioni per il classe 2001.