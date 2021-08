ML – Ibra ancora personalizzato e due rientri: le ultime da Milanello

Le ultime novità che trapelano direttamente da Milanello: nell’allenamento di oggi, Stefano Pioli ha ritrovato due pedine importantissime

Sono tornati oggi a lavorare i rossoneri a Milanello dopo l’amichevole giocata domenica contro il Real Madrid. Adesso mancano circa due settimane all’inizio della nuova stagione, e Stefano Pioli può adesso contare su un gruppo solido e compatto. Certo, mancano ancora gli ultimi innesti da integrare alla squadra, con Maldini e Massara che stanno lavorando sodo per trovare le giuste pedine mancanti alla rosa di Pioli. Inoltre, si attendono ancora le partenze di alcuni esuberi, ma tutto sommato il tecnico parmense ha a disposizione una squadra quasi collaudata.

Ancor di più oggi, dato che sono ritornati ad allenarsi in gruppo Franck Kessie e Ismael Bennacer. Come appreso dalla nostra redazione, l’ivoriano e l’algerino, dopo due giorni di lavoro differenziato hanno finalmente ritrovato i compagni in allenamento. Kessie, dopo l’esperienza alle Olimpiadi è adesso pronto a recuperare forma fisica e chissà a firmare quel fatidico e tanto atteso rinnovo di contratto.

Isma Bennacer, invece, è pronto a riconquistare il tempo perso dopo la positività al Covid-19. Due rientri importantissimi per Pioli in vista dell’inizio del campionato, dato che rappresentano la coppia titolare della linea mediana rossonera. Per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic, MilanLive.it ha appreso che l’attaccante svedese ha di nuovo svolto un lavoro differenziato. Non sono ancora chiari i tempi di recupero di Zlatan: difficile il rientro in campo per la prima di campionato contro la Sampdoria.