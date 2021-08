Ex Milan – Cutrone torna in Serie A: riparte dalla neopromossa

Sta per iniziare una nuova avventura per Patrick Cutrone. L’attaccante ex Milan è pronto a ripartire dalla Serie A. Arriva in prestito dal Wolves

Dopo l’addio ai colori rossoneri, per Patrick Cutrone ha avuto inizio un percorso davvero tanto deludente. Approdato al Wolverhampton nel 2019, ha faticato a trovare spazio ed inevitabilmente a mettersi in mostra a suon di gol e buone giocate. Ed ecco che il club inglese, la stagione successiva lo ha girato in prestito prima alla Fiorentina e poi al Valencia.

Ancora una volta le aspettative che c’erano sull’attaccante ex Milan sono state tradite e dopo il ritorno al Wolverhampton è adesso pronto a cominciare una nuova esperienza per riscattare sè stesso. Cutrone ripartirà dalla Serie A, e in particolare dall’Empoli, squadra neo promossa nel massimo campionato italiano. Il Wolverhampton, che non reputa Cutrone parte del progetto tecnico, ha accordato al prestito secco. L’attaccante è già in viaggio per la Toscana, come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

L’Empoli si è assicurato un altro buon colpo, dopo aver preso il difensore Luperto dal Napoli.

Patrick è da sempre un cuore rossonero; cresciuto nelle giovanili del Milan ha toccato l’apice della sua carriera proprio quando è approdato nella prima squadra rossonera. Adesso, ci si augura che possa ritrovare la serenità e la determinazione per riscattarsi con la maglia dell’Empoli.