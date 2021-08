Calciomercato Milan, addio Italia: offerta ufficiale da 50 milioni

L’Atletico Madrid prepara un’offerta ufficiale da 50 milioni di euro alla Fiorentina, per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è da tempo sul taccuino del Milan. Il punto della situazione

Dusan Vlahovic è ormai un nome che difficilmente tornerà di moda in casa Milan in questa sessione di calciomercato. L’attaccante serbo è da tempo sul taccuino dei rossoneri ma le richieste della Fiorentina non hanno permesso l’affondo in cui molti speravano.

Vlahovic potrebbe tornare ad essere un obiettivo concreto per il mercato della prossima stagione, quando Zlatan Ibrahimovic potrebbe appendere gli scarpini al chiodo e Olivier Giroud avrà un anno in più. Ci vorranno chiaramente tanti soldi ma un investimento importante per la punta, prima o poi, andrà fatto.

Ma il rischio che Vlahovic vada altrove è davvero concreto. Con la Fiorentina, il rinnovo non arriva (il contratto è in scadenza nel 2023) ma continuano ad arrivare diverse offerte. L’ultima, importante, potrebbe essere quella dell’Atletico Madrid, pronto a mettere sul tavolo – come riporta Sky Sport – una proposta ufficiale da ben 50 milioni di euro. Ci sarà da capire le intenzioni dei viola di fronte un’offerta così importante.

La posizione di Italiano

Italiano, tecnico della Fiorentina, nel frattempo ha parlato così di Vlahovic, intervenendo in conferenza stampa: “In allenamento ha voglia e fame, la solita e da questo punto di vista mi ha impressionato. Il mercato è imprevedibile, ma per quello che vedo in allenamento il problema Vlahovic non esiste, lo dimostra in ogni allenamento. Ci tiene, ha voglia ed è un grande trascinatore: è completamente sul pezzo”.