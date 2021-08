Calciomercato Milan, Maldini tenta il colpo in Bundesliga: nome a sorpresa

Paolo Maldini starebbe lavorando su un nome sorprendente che milita in Germania per il proprio centrocampo.

Gli ultimi giorni di calciomercato in casa Milan potrebbero infiammarsi e diventare sempre più intriganti a livello di trattative in entrata. La squadra rossonera non ha infatti chiuso le operazioni, anzi, servono ancora 2-3 rinforzi per completare la rosa.

Uno dei profili ricercati è quello del mediano. A Stefano Pioli servirebbe un centrocampista difensivo con caratteristiche specifiche, che possa giocare davanti alla difesa ed avere quella fisicità e quel senso della posizione ideale per un 4-2-3-1.

Oltre ai soliti noti, come l’ex rossonero Tiemoue Bakayoko, sembrerebbe essere spuntato anche un profilo nuovo di zecca. Un nome a sorpresa che per qualità ed esperienza potrebbe rappresentare un colpo importantissimo per rinforzare la mediana.

Dalla Germania: Milan interessato a Grillitsch

Il quotidiano tedesco Kicker ha svelato oggi un retroscena interessante. Paolo Maldini e la dirigenza del Milan si starebbero informando concretamente riguardo al cartellino del centrocampista austriaco Florian Grillitsch. Si tratta di un mediano tuttofare che da anni sta facendo molto bene in Bundesliga.

Grillitsch gioca nell’Hoffenheim, ma il suo contratto è in scadenza a giugno 2022. Per questo motivo il club tedesco, che difficilmente lo convincerà a rinnovare, sta valutando alcune possibili offerte per il calciatore titolare della Nazionale austriaca, visto di recente anche ad Euro 2020.

Il portale tedesco ha ammesso come Grillitsch fosse già nel mirino del Napoli da qualche settimana, ma il club azzurro ha dovuto rinunciare per scarsa disponibilità economica. Qui si inserisce il Milan, alla ricerca di un mediano di qualità e pronto anche ad investire sul classe ’95.

Il calciatore è attualmente fermo per un dolore alla coscia e salterà anche il debutto in campionato. Qualcuno, dietro a questo forfait, ci vede delle trame fitte di calciomercato. Il Milan potrebbe fare un tentativo nelle prossime settimane, puntando anche sul prezzo a ribasso di Grillitsch vista la suddetta scadenza contrattuale.