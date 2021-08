Calciomercato Milan, cessione Castillejo: arriva l’offerta dalla Liga

Il Milan è assolutamente aperto a cedere Castillejo, che potrebbe tornare in Spagna. Nelle prossime ore dovrebbe giungere una proposta concreta.

Tra le cessioni che il Milan conta di concretizzare in questi giorni c’è anche quella di Samuel Castillejo. Pur apprezzandolo per impegno e attaccamento alla maglia, Stefano Pioli ha bisogno di un esterno destro offensivo maggiormente incisivo in termini di gol e assist.

Alla squadra rossonera serve un salto di qualità nel ruolo e l’ex Villarreal è ritenuto assolutamente cedibile. Finora non è ancora arrivata l’offerta giusta, ma in questi giorni si può muovere qualcosa. Ieri dalla Spagna sono arrivate indiscrezioni contrastanti.

Castillejo al Getafe: arriva la proposta al Milan?

Al mattino il sito ufficiale del quotidiano AS ha rivelato che c’era praticamente l’accordo tra l’agente Manuel Garcia Quilon e il Getafe, che però doveva raggiungere l’intesa con il Milan. Nel tardo pomeriggio Marca ha spiegato che Castillejo non avrebbe giocato nella squadra allenata da Michel. La situazione non è chiara, la cosa certa è che c’è la volontà del club rossonero di vendere.

Oggi La Gazzetta dello Sport ribadisce che ci sarebbe l’accordo tra il giocatore e il Getafe, che nelle prossime ore presenterà la propria offerta al Milan. Il cartellino viene valutato circa 8 milioni di euro, ma tale prezzo deve calare per favorire il trasferimento dell’ex Villarreal.

Castillejo ha un contratto fino a giugno 2023, è arrivato nell’estate 2018 per circa 21 milioni. Un investimento un po’ eccessivo per un calciatore che non è riuscito a dare il rendimento atteso. Pur apprezzandone alcune doti, soprattutto umane e professionali, il Milan ha bisogno di altro in quella posizione del campo e spera di cedere Samu in questi giorni per poi prendere un altro esterno offensivo.