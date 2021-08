Yacine Adli al Milan, affare possibile: conferma ufficiale dal Bordeaux

Gerard Lopez, presidente del Bordeaux, ha parlato della trattativa in corso con il Milan per il trasferimento di Yacine Adli in Serie A.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, ci sono delle possibilità concrete che Yacine Adli vesta la maglia del Milan. C’è una trattativa in corso con il Bordeaux.

Il club rossonero punta fortemente sul centrocampista francese classe 2000. Si tratta di un talento dotato a livello tecnico e anche duttile tatticamente, visto che può giocare sia in mediana che da trequartista. È cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint Germain, ma è nella squadra girondina che si è messo in luce in Ligue 1.

Bordeaux, l’annuncio di Lopez su Adli al Milan

Gerard Lopez, proprietario del Bordeaux, in un’intervista concessa a RMC Sport ha confermato che Adli potrebbe approdare al Milan: «È vero che c’è interesse da parte del Milan. Ci sono dei discorsi aperti. Non è sbagliato dire che i rossoneri sono ben piazzati. Stiamo parlando e vedremo se il trasferimento si farà nei prossimi giorni».

Importanti le parole del numero 1 del Bordeaux, che conferma la trattativa in corso e non escluse che possa concludersi positivamente a breve. Il club rossonero viene indicato come ben posizionato nella corsa al centrocampista ex PSG. Non rimane che attendere.

Nelle scorse ore era trapelato, proprio dalla Francia, l’esistenza di un accordo da 15 milioni di euro (bonus compresi). Ma le due dirigenze stanno ancora negoziando dei dettagli dell’operazione. L’intesa, invece, sembra già esserci tra l’entourage del calciatore e il Milan.