Ibrahimovic come “Benjamin Button”: countdown per il rientro – FOTO

Zlatan Ibrahimovic ha lanciato altri segnali che lo vedono avvicinarsi al ritorno in campo. Intanto si allena a Milanello.

Il paragone con ‘Benjamin Button‘, il personaggio cinematografico interpretato nel noto film da Brad Pitt, era stato giù utilizzato. Zlatan Ibrahimovic ha ribadito oggi il concetto, perché proprio come lui sembra ringiovanire pur andando avanti con l’età.

Ibra ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram in cui è alle prese con l’ultimo allenamento a Milanello, con tanto di didascalia legata proprio a Benjamin Button. Un altro segnale positivo per il Milan e per i suoi tifosi: lo svedese sta tornando e si sente già in buona forma.

Ieri Ibrahimovic ha svolto anche una parte del suo lavoro personalizzato sul campo da gioco. Percorso di riatletizzazione che sembra avvicinarlo sempre di più al lavoro con il resto del gruppo, anche se ci vorrà del tempo prima di rivederlo a disposizione di mister Pioli.

In questi giorni Ibrahimovic continuerà a rispettare il programma. Allenamenti tra palestra e campo, ma ancora senza il pallone. Prima l’attaccante milanista dovrà ritrovare la forma atletica ideale, in particolar modo al ginocchio operato a giugno scorso.

Chi si aspettava un suo rientro in campo già alla prima di campionato, tra dieci giorni contro la Sampdoria, resterà deluso. Ibra dovrà pazientare e stringere i denti: le previsioni parlano di un ritorno tra i convocati per Milan-Lazio dopo la sosta per le nazionali.

Ma il classe ’81 ha sempre abituato tutti a recuperi lampo e sorprendenti ritorni in grande stile. Non è da escludere che possa accelerare i tempi, ma lo staff medico del Milan valuterà tutto scrupolosamente. Ibrahimovic ha fame e vuole tornare a vincere e giocare su palcoscenici importanti.