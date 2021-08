Calciomercato Inter, ufficiale la cessione di Lukaku

Il derby di Milano perde uno dei più grandi protagonisti. E’ ufficiale l’addio di Romelu Lukaku, passato al Chelsea per ben 115 milioni di euro

Ora è davvero finita. E’ arrivato l’annuncio ufficiale della cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. L’Inter perde il suo uomo simbolo, volato a Londra, per giocare con i campioni d’Europa. Quelli d’Italia, invece, hanno deciso di puntare su Edin Dzeko per sostituirlo.

Ecco il comunicato ufficiale del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea: l’attaccante belga classe 1993 si trasferisce a titolo definitivo al club londinese. Il Club ringrazia il giocatore per le due stagioni trascorse insieme culminate con la conquista del diciannovesimo Scudetto della storia dell’Inter. A Romelu vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale”.

Ricordiamo che il ritorno a Londra di Lukaku, costerà al Chelsea ben 115 milioni di euro. Per il belga contratto da circa 12 milioni di euro a stagione più bonus. “Sono felice di essere tornato in questo club che amo e tifo sin da bambino. Le ambizioni del Chelsea sono perfettamente in linea con le mie all’età di 28 anni“. Le prime parole di Lukaku con i Blues