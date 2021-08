Calciomercato, Suma: “Si chiude in 48 ore. Ha scelto il Milan”

Mauro Suma, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto della situazione legata al futuro di Alessandro Florenzi, sempre più vicino al Milan

E’ Alessandro Florenzi il nome caldo del mercato del Milan. L’esterno italiano è stato individuato come il rinforzo ideale per la corsia destra. Stefano Pioli potrà chiaramente utilizzare il campione d’Europa sia da terzino, per far rifiatare Davide Calabria, sia come ala, per dare il cambio ad Alexis Saelemaekers qualora non dovesse arrivare un altro rinforzo.

Un jolly utile, che porta esperienza e e vittorie: elementi utilissimi per un Milan che non ha voglia di farsi trovare impreparato quando tornerà ad ascoltare la musichetta della Champions League.

Florenzi, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe arrivare al Milan a breve. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni.

L’annuncio di Suma

Nel pomeriggio, Mauro Suma, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto della situazione su Alessandro Florenzi, confermando la chiusura dell’affare a brevissimo: “Vi dico cosa mi ha detto un collega giornalista, molto bravo, che ha parlato con Lucci o con il suo entourage: a giudizio del procuratore, l’operazione Florenzi si potrà concludersi entro le prossime 48 ore. Bisognerà adesso vedere quali saranno le linee di Milan e Roma. La determinazione dell’entourage di Florenzi è dunque di chiudere entro 48 ore, c’è questa determinazione. Ha declinato offerte dal Siviglia perché ha scelto il Milan. Vedremo se poi ci sarà bisogno di altro tempo ma c’è questo desiderio…”