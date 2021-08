Kessie a Casa Milan – Possibile summit per il rinnovo

Franck Kessie è da pochi istanti uscito da Casa Milan. L’ivoriano potrebbe avere avuto un incontro importante con la dirigenza per il suo rinnovo di contratto

Una notizia a sorpresa giunge direttamente da Casa Milan. Il centrocampista rossonero, Franck Kessie è appena uscito dalla sede di Via Aldo Rossi. A riprendere la scena i colleghi di Pianeta Milan. È molto probabile che “Il Presidente” abbia avuto un incontro con Maldini e Massara per discutere del suo fatidico rinnovo di contratto.

Già, pochi giorni fa, il centrocampista aveva dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di volere assolutamente il prolungamento con il Milan e che i tifosi non dovevano temere alcun tipo di sorpresa. Adesso, complice l’infortunio al flessore sinistro (stiramento), che lo terrà fuori 2-3 settimane, Franck avrà a disposizione tutto il tempo per sbrigare la trattativa di persona con la dirigenza milanista.

Chissà che già nell’incontro di oggi le parti non abbiano trovato il compromesso tanto sperato per arrivare alla conclusione dell’affare. È risaputo che il Milan ha pronto per Kessie un contratto quadriennale alla cifra di 5,5 milioni di euro più eventuali bonus per raggiungere i 6 milioni di euro (cifra richiesta dall’entourage del giocatore).

Franck Kessie rappresenta un giocatore chiave del Milan di Pioli, dentro e fuori dal campo. Maldini e Massara sanno bene quanto sia imprescindibile il suo apporto alla squadra, e prima dell’inizio del campionato arrivare al suo rinnovo di contratto è un obiettivo primario. La volontà dell’ivoriano sarà assolutamente decisiva nella trattativa.