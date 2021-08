Marianella su Adli: “Per il Milan una bella scommessa”

Il giornalista ha commentato le qualità del centrocampista del Bordeaux a SkySport24: “Buonissimo giocatore, manca la continuità”.

Massimo Marianella, giornalista e telecronista di Sky Sport, è intervenuto nella consueta trasmissione pomeridiana di SkySport24 ed ha parlato di un obiettivo di mercato del Milan, ovvero il centrocampista del Bordeaux Yacine Adli. Queste le sue parole sul ragazzo: “E’ un buonissimo giocatore, gli manca ancora la continuità. Può essere una bella scommessa, ha grandi potenzialità“.

Marianella ha poi aggiunto: “A certi livelli la continuità è fondamentale, soprattutto quando vesti la maglia di certe squadre”. Adli rappresenta un’alternativa in mezzo al campo, dove i rossoneri non potranno contare su Kessie in questa fase iniziale del campionato e neanche a metà stagione per via della Coppa d’Africa.